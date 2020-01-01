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Ибрагимович сравнил себя с Джокером
Soccernews.ru
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал картинку, на которой совместил свою фотографию с киногероем Джокером.В источнике
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«Наполовину Бог, наполовину дьявол». Загадочная фотография Ибрагимовича

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