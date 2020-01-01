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Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.В источнике
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Мальдини: контракт с Ибрагимовичем будет продлён, если «Милан» выйдет в Лигу чемпионов

Чемпионат 02:57
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Паоло Мальдини: «Златан продлит контракт с „Миланом“ при попадании в ЛЧ. Иначе будут переговоры»

Sports.ru 02:57
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Мальдини раскрыл детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»

Soccer.ru 02:56 
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