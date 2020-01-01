НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВидео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотровЕвролига по баскетболу решила не доигрывать сезонХабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории TwitterПеренесший коронавирус Федун выписан из больницыВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКАФутбол РоссииИбрагимович получил травму. Возможно, он выбыл на долгий срокФутбол России9Футбол РоссииРБКMetaratingsСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruSportbox.RUSports.ruГазета.RuBookmaker-ratings.ruФорвард "Милана" Златан Ибрагимович получил повреждение на тренировке команды. Об этом сообщает Sky Sport Italia.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке «Милана»Советский спорт 09:15Златан Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срокЧемпионат 08:56Ибрагимович получил травму на тренировке «Милана» и может пропустить остаток сезонаMetaratings 08:54рекламаГлавноеВидео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотровЕвролига по баскетболу решила не доигрывать сезонХабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории TwitterПеренесший коронавирус Федун выписан из больницыВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКАНовости