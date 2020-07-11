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Ибрагимович признался, что Галлиани звал его в «Монцу»
UA-Футбол
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, президент "Монцы" Адриано Галлиани звал его в свою команду.В источнике
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Ибрагимович — о приглашении в «Монцу»: Галлиани сказал: «Твой старый „Милан“ — в 11 км»

Чемпионат 08:34
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Златан о приглашении в «Монцу»: «Галлиани сказал мне: «Твой старый «Милан» в 11 км от Милана»

Sports.ru 08:18
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Ибрагимович — о приглашении в «Монцу»: «Галлиани сказал, что тот старый „Милан“ играет в 11 км от Милана»

Sport24.ru 07:57 
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