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Райола пожаловался, что Ибрагимович его бьёт
Sports.ru
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Мино Райола, агент форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, заявил, что швед занимается рукоприкладством по отношению к нему.В источнике
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Райола пожаловался, что Ибрагимович его бьёт

Soccernews.ru 04:10
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👊Райола рассказывал в интервью, что Ибрагимович его бьет. Златан прошел рядом и ударил агента

Sports.ru 02:31
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Ибрагимович в шутку ударил Райолу

Soccer.ru 02:49 
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