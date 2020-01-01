Ибрагимович вошел в историю миланских дерби

Форвард гостей Златан Ибрагимович забил и сделал результативную передачу. Швед установил рекорд миланских дерби, став самым возрастным автором гола. Нападающий сумел отличиться в возрасте 38 лет и 129 дней.