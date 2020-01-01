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Ибрагимович вошел в историю миланских дерби
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Форвард гостей Златан Ибрагимович забил и сделал результативную передачу. Швед установил рекорд миланских дерби, став самым возрастным автором гола. Нападающий сумел отличиться в возрасте 38 лет и 129 дней.В источнике
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Ибрагимович стал самым возрастным игроком, забивавшим в миланском дерби

Матч ТВ 00:24
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Ибрагимович за 4 дерби в составе «Милана» набрал 5 очков по «гол+пас»

Soccer.ru 00:37 
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Златан Ибрагимович: Во втором тайме матча против «Интера» «Милан» перестал играть

Советский спорт вчера в 23:05 
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