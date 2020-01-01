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Интер — Милан 2:2 (2-й тайм)
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На 40-й минуте 38-летний нападающий ассистировал Анте Ребичу, а в добавленное к первому тайму время забил сам. Всего у шведа три гола за «Милан» в шести матчах во всех турнирах.В источнике
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38-летний Ибрагимович в первом тайме матча с «Интером» забил и отдал голевой пас

Бомбардир.ру 15:53
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«Интер» – «Милан». Ибрагимович забил гол и отдал голевой пас

Советский спорт 15:37 
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Ибрагимович забил гол в миланском дерби в третьем десятилетии подряд

Чемпионат 15:48
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