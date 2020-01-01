Интер — Милан 2:2 (2-й тайм)

На 40-й минуте 38-летний нападающий ассистировал Анте Ребичу, а в добавленное к первому тайму время забил сам. Всего у шведа три гола за «Милан» в шести матчах во всех турнирах.