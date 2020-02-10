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Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»
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В итальянской футбольной Серии "А" состоялось одно из главных принципиальных матчей чемпионата – дерби между "Интером" и "Миланом". Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.В источнике
С чего всё начиналось
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, отметившись результативной передачей и голом, стал самым возрастным игроком, которому удалось забить в миланском дерби, сообщает Opta в «Твиттере».
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