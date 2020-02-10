Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

В итальянской футбольной Серии "А" состоялось одно из главных принципиальных матчей чемпионата – дерби между "Интером" и "Миланом". Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича. В источнике