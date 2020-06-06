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Одион Игало готов уходить с поля из-за расизма
RT на русском
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, права на которого принадлежат «Шанхай Шеньхуа», рассказал, как будет реагировать на проявления расизма на поле.В источнике
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Футболист МЮ Игало заявил, что намерен уходить с поля при проявлениях расизма

RT на русском 02:22
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Игало готов уходить с поля из-за расизма

Спорт-Экспресс 00:44
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Игало собирается уходить с поля при проявлениях расизма

Sport24.ru 00:36 
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