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Игало собирается уходить с поля при проявлениях расизма
Sportbox.RU
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, права на которого принадлежат «Шанхай Шеньхуа», заявил, что не будет терпеть проявления расизма на поле.В источнике
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Игало готов уходить с поля из-за расизма

Спорт-Экспресс 00:44
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Игало собирается уходить с поля при проявлениях расизма

Sport24.ru 00:36 
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Игало заявил, что покинет поле при расистских оскорблениях

Sportbox.RU вчера в 21:47
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