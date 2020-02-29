НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".В источнике
Подробнее о событии
alt

Сильвестр Игбоун: «Семак – приятный человек, любит общаться с игроками. Гончаренко их мнение не слушает»

Sports.ru 01:39
alt

Игбун: Гончаренко не слушает мнение футболистов. Семак любит общаться на разные темы

Футбол России 00:28
alt

Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко

Газета.Ru вчера в 22:05
реклама
Главное
Новости