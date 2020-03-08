Игнашевич: «Гоню от себя все мысли о ЦСКА»

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич в своем Инстаграме ответил на вопрос о том, хочет ли он однажды возглавить ЦСКА, в котором провел значительную часть своей карьеры.