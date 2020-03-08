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Игнашевич: «Гоню от себя все мысли о ЦСКА»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич в своем Инстаграме ответил на вопрос о том, хочет ли он однажды возглавить ЦСКА, в котором провел значительную часть своей карьеры.В источнике
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Игнашевич: «Гоню от себя все мысли о ЦСКА. Хочется выйти в РПЛ с „Торпедо“»

Sport24.ru 07:49 
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Игнашевич: «Гоню от себя все мысли о ЦСКА»

Soccer.ru 07:26 
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«Гоню от себя все мысли о ЦСКА». Игнашевич - о возможности возглавить бывший клуб

Футбол России 07:24
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