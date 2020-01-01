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Игнашевич поддержал натурализацию Жиго для сборной России
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказал мнение о возможной натурализации французского защитника московского «Спартака» Самуэль Жиго.В источнике
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Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго в сборную России»

Бомбардир.ру 13:40
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Юрист — о натурализации Жиго: «Ситуация аналогична ситуации Фернандеса»

Soccer.ru 13:33
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Игнашевич считает, что было бы здорово натурализовать Жиго

Спорт день за днем 13:25
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