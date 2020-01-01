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Игнашевич извинился перед болельщиками «Локомотива» за переход в ЦСКА
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Знаю, что причинил боль многим болельщикам «Локомотива».В источнике
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Игнашевич: я причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прошу у них прощения

Футбол России 11:51
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Игнашевич: знаю, что причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прошу прощения

Чемпионат 09:52
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Игнашевич: «Жалел об уходе из „Локомотива“»

Soccer.ru 09:33 
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