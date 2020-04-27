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Игнашевич извинился перед болельщиками «Локомотива» за уход в ЦСКА
Спорт-Экспресс
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Знаю, причинил боль многим болельщикам «Локомотива».В источнике
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Игнашевич назвал сборную лучших партнеров по команде. Все — из ЦСКА

Спорт-Экспресс 13:08
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Игнашевич: я причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прошу у них прощения

Футбол России 11:51
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Игнашевич попросил прощения у болельщиков «Локомотива» за переход в ЦСКА

РИА Новости 10:32
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