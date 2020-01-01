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Игнашевич мечтает возглавить сборную России
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Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич уверен, что тренировать национальную сборную – высшая точка тренерской карьеры.В источнике
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Подробнее о событии
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Игнашевич о будущем: «Сборная своей страны – вершина в карьере тренера»

Sports.ru 03:06
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Сергей Игнашевич хочет возглавить сборную России

Чемпионат 02:06
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Игнашевич: «Сборная своей страны - вершина в карьере тренера»

Sport.ru 02:59
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