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Игнашевич назвал Олича и Акинфеева любимыми игроками ЦСКА
Bobsoccer
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Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, назвал любимых игроков в армейском клубе и лучшие сезоны в своей карьере и в карьере клуба.В источнике
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Игнашевич: «Нышешний „Зенит“ едва ли смог бы забить „Рубину“ Бердыева в его лучшие годы»

Sport24.ru 10:22 
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Игнашевич: «Сыграл бы на чемпионате мира-2022, если бы была такая возможность»

Евро-футбол.ру 09:51
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Игнашевич назвал Олича и Акинфеева любимыми игроками ЦСКА

Спорт-Экспресс 10:07
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