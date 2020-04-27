Игнашевич назвал Олича и Акинфеева любимыми игроками ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, назвал любимых игроков в армейском клубе и лучшие сезоны в своей карьере и в карьере клуба.