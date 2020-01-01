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Игнашевич назвал задачу «Торпедо» в новом сезоне
Спорт день за днем
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Россия 24» огласил задачу автозаводцев на сезон-2020/21.В источнике
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Игнашевич хочет вывести «Торпедо» в РПЛ

Спорт день за днем 08:06
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Тренер «Торпедо» Игнашевич: собрали боеспособную команду. Посмотрим, что из этого получится

Вести.Ru 06:20
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Игнашевич назвал задачу «Торпедо» в новом сезоне

Спорт-Экспресс 06:05
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