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Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»
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Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.В источнике
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Подробнее о событии
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Бывший защитник ЦСКА возглавил «Торпедо»

Sport.ru 12:29
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Игнашевич – главный тренер «Торпедо»

Soccer.ru 12:15 
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Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Матч ТВ 12:06
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