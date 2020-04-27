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Игнашевич рассказал, что жалел об уходе из «Локомотива»
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Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в своем Instagram ответил на вопрос о переходе из «Локомотива». Он отметил, что жалел об уходе из этого клуба.В источнике
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Игнашевич: я причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прошу у них прощения

Футбол России 11:51
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Игнашевич попросил прощения у болельщиков «Локомотива» за переход в ЦСКА

РИА Новости 10:32
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Игнашевич: знаю, что причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прошу прощения

Чемпионат 09:52
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