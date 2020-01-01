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Игнашевич рассказал, как попал на ЧМ-2018
Kazanfirst.ru
  • Kazanfirst.ru
  • ГЛАС.RU
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
Экс-капитан сборной России, а теперь наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, каким образом попал в команду на домашнем чемпионате мира. Слова спортсмена передаёт пресс-служба РФС.В источнике
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Игнашевич рассказал, как принял решение вернуться в сборную России перед ЧМ-2018

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