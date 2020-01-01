Игнашевич рассказал, как попал на ЧМ-2018

Экс-капитан сборной России, а теперь наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, каким образом попал в команду на домашнем чемпионате мира. Слова спортсмена передаёт пресс-служба РФС.