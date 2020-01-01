НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЮлия Липницкая скоро станет мамойМусаев официально стал главным тренером «Краснодара»Овечкин сравнил жизнь в США и РоссииСарри: «После тридцати минут в матче с „Миланом“ Роналду исчез с поля»«Барселона» отказала «МЮ» в продаже Фати за 150 млн евроГЛАС.RUИгнашевич рассказал, как попал на ЧМ-2018Kazanfirst.ru5Kazanfirst.ruГЛАС.RUSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессMetaratingsЭкс-капитан сборной России, а теперь наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, каким образом попал в команду на домашнем чемпионате мира. Слова спортсмена передаёт пресс-служба РФС.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Игнашевич рассказал, как принял решение вернуться в сборную России перед ЧМ-2018Metaratings 08:44Игнашевич рассказал, как попал на ЧМ-2018ГЛАС.RU 08:38Сергей Игнашевич: перед ЧМ-2018 люди нас игнорировали и даже показывали кулакиЧемпионат 08:33рекламаГлавноеЮлия Липницкая скоро станет мамойМусаев официально стал главным тренером «Краснодара»Овечкин сравнил жизнь в США и РоссииСарри: «После тридцати минут в матче с „Миланом“ Роналду исчез с поля»«Барселона» отказала «МЮ» в продаже Фати за 150 млн евроНовости