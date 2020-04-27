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Игнашевич заявил о необходимости продолжения сезона в ФНЛ
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Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич негативно отозвался о возможности досрочного завершения сезона в ФНЛ.В источнике
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Президент ФНЛ отреагировал на резкое заявление Игнашевича

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