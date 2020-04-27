НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат Франции по футболу завершен досрочно«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властейСКА объявил об уходе Коскиранты, Лехтеря, Зуба, Зубарева и БарабановаПанарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавирусаПрядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата РоссииMetaratingsИгнашевич заявил о необходимости продолжения сезона в ФНЛSoccernews.ru12Soccernews.ruСпорт-ЭкспрессМатч ТВBookmaker-ratings.ruРБКСпорт день за днемMetaratingsМедиаКорСетьODDS.ruRT на русскомPravda.RuОлимпиада Токио 2020Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич негативно отозвался о возможности досрочного завершения сезона в ФНЛ.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Президент ФНЛ отреагировал на резкое заявление ИгнашевичаСпорт-Экспресс 10:40Президент «Торпедо» считает, ФНЛ нужно доиграть, чтобы сохранить спортивный принципФутбол России вчера в 15:38В «Торпедо» прокомментировали инициативу РФС о досрочном завершении сезона в ФНЛЧемпионат вчера в 12:36рекламаГлавноеЧемпионат Франции по футболу завершен досрочно«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властейСКА объявил об уходе Коскиранты, Лехтеря, Зуба, Зубарева и БарабановаПанарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавирусаПрядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата РоссииНовости