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Игнатьев заверил, что Семин продолжит тренерскую карьеру
Sports.ru
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что Юрий Семин после ухода из «Локомотива» продолжит тренерскую карьеру.В источнике
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Игнатьев: Сёмин будет работать, конечно. Разговоров о завершении карьеры точно нет

Нева Спорт 06:53
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Игнатьев - о Семине: разговоров о завершении карьеры точно нет

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Бывший главный тренер сборной России оценил перспективы Семина

Газета.Ru вчера в 17:49
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