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Игнатьев заверил, что Семин продолжит тренерскую карьеру
Sports.ru
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что Юрий Семин после ухода из «Локомотива» продолжит тренерскую карьеру.В источнике
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Бывший главный тренер сборной России оценил перспективы Семина

Газета.Ru 17:49
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Борис Игнатьев: «Семин будет работать дальше. Футбол – это зараза, без него никуда»

Sports.ru 16:52
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Экс-тренер сборной России Игнатьев уверен, что Сёмин продолжит тренерскую карьеру

Soccernews.ru 16:50
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