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Игнатов намерен сменить «Спартак» в «Локомотив» через год
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По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов хочет перейти в «Локомотив» летом следующего года. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2021 года.В источнике
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