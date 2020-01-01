НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФК «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за коронавирусаУЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионовЮлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременностиСегодня «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом»«Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛСпорт-ЭкспрессИгнатов намерен сменить «Спартак» в «Локомотив» через годSoccernews.ru6Soccernews.ruСпорт день за днемФутбол РоссииMetaratingsМатч ТВRT на русскомПо информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов хочет перейти в «Локомотив» летом следующего года. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2021 года.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Игнатов из дубля «Спартака» может заменить Алексея Миранчука в «Локомотиве»BetOn 12:54Хавбек «Спартака» Игнатов хочет перейти в «Локомотив»Футбол России 12:29«Локомотив» планирует осуществить трансфер Игнатова из «Спартака»Спорт день за днем 10:56рекламаГлавноеФК «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за коронавирусаУЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионовЮлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременностиСегодня «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом»«Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛНовости