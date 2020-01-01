Игнатов намерен сменить «Спартак» в «Локомотив» через год

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов хочет перейти в «Локомотив» летом следующего года. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2021 года.