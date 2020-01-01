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Игонин считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
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Бывший футболист "Зенита" и член партии "Единая Россия" Алексей Игонин прокомментировал итоги первого этапа Чемпионата России. Игонин считает, что лидирующий в таблице московский "Спартак" является претендентом на чемпионский титул. "Зенит" сейчас выглядит уставшим.В источнике
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С чего всё начиналось
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Игонин: нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом»

Почти в каждом комментарии по поводу офсайда «Локомотива» пишут, что миллиметры офсайда всё же были. Нет же понимания: был чуть-чуть во „вне игры“. А нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом».
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Игонин считает, что «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

Нева Спорт вчера в 10:12
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Sport.ru вчера в 09:59
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Игонин: «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом»

RT на русском вчера в 09:37
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