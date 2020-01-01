НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Честный рейтинг букмекеровЧестный рейтинг букмекеров
Игонин считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
RT на русском
  • RT на русском
  • ГЛАС.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • Metaratings
Бывший футболист "Зенита" и член партии "Единая Россия" Алексей Игонин прокомментировал итоги первого этапа Чемпионата России. Игонин считает, что лидирующий в таблице московский "Спартак" является претендентом на чемпионский титул. "Зенит" сейчас выглядит уставшим.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Игонин: нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом»

Почти в каждом комментарии по поводу офсайда «Локомотива» пишут, что миллиметры офсайда всё же были. Нет же понимания: был чуть-чуть во „вне игры“. А нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом».
Чемпионат 08:54
Подробнее о событии
alt

Игонин считает, что «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

Нева Спорт 10:12
alt

Игонин: «Нынешний „Спартак“ может бороться за чемпионство с „Зенитом“»

Sport.ru 09:59
alt

Игонин: «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом»

RT на русском 09:37
реклама
Главное
Новости