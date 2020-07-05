Игонин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». В источнике