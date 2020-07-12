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Газета.RuГазета.Ru
Акинфеев оценил чувство юмора Слуцкого
Metaratings
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  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о чувстве юмора бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет казанский "Рубин".В источнике
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