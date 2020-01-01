НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VARЦСКА обыграет «Рубин» в 28-м туре РПЛ 12 июляЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛЦСКА — Рубин 0:0 (1-й тайм)Акинфеев ожидает тяжёлого матча с «Рубином»ГлавноеЯн прокомментировал завоевание титула чемпиона UFCГол Фарфана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Уфой»Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятымЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛЭтери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатамиСоветский спортИгорь Акинфеев: Слуцкий всем все доказал. Он топовый тренерСпорт БИЗНЕС Online8Спорт БИЗНЕС OnlineMetaratingsBookmaker-ratings.ruSports.ruГазета.RuФутбол РоссииSportbox.RUСпорт день за днемРоссийский специалист работал с московским клубом с 2009 по 2016 год. Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в адрес Леонида Слуцкого, который ныне тренирует «Рубин».В источнике Комментировать1Подробнее о событии Акинфеев – о Слуцком: Шутки у него не особо получаютсяСпорт день за днем 09:25Акинфеев – о Слуцком: «Викторыч не изменился. Обычный человек с не особо смешным юмором»Бомбардир.ру 08:54Акинфеев: Слуцкий всем всё доказал. Топовый тренерФутбол России 08:31рекламаЕщё по темеМатч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VARЦСКА обыграет «Рубин» в 28-м туре РПЛ 12 июляЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛЦСКА — Рубин 0:0 (1-й тайм)Акинфеев ожидает тяжёлого матча с «Рубином»ГлавноеЯн прокомментировал завоевание титула чемпиона UFCГол Фарфана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Уфой»Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятымЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛЭтери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатамиНовости