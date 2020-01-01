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Игорь Акинфеев: Слуцкий всем все доказал. Он топовый тренер
Metaratings
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Российский специалист работал с московским клубом с 2009 по 2016 год. Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в адрес Леонида Слуцкого, который ныне тренирует «Рубин».В источнике
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Акинфеев – о Слуцком: Шутки у него не особо получаются

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Акинфеев: Слуцкий всем всё доказал. Топовый тренер

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