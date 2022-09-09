ЧемпионатИгорь Акинфеев снизил зарплату на 40% по новому контракту с ЦСКАВратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что по новому соглашению с командой пошёл на сокращение зарплаты.В источникеInc-news.ruЧемпионатRT на русскомПлеймейкерБомбардир.руBetOnПодробнее о событииКапитан ЦСКА Акинфеев сообщил об урезании зарплаты на 40% при продлении контрактаBetOn13:11Акинфеев рассказал об уменьшении зарплаты по новому контракту с ЦСКАRT на русском12:53Вратарь ЦСКА Акинфеев заявил о сокращении своей зарплаты в московском клубе на 40%Газета.Ru12:51Акинфеев рассказал, на сколько уменьшилась его зарплата по новому контракту с ЦСКАSport24.ru12:41Стало известно, насколько сократилась зарплата Акинфеева по новому контракту с ЦСКАБомбардир.ру12:16Игорь Акинфеев снизил зарплату на 40% по новому контракту с ЦСКАЧемпионат12:11Акинфеев рассказал, как пошёл на снижение зарплаты в ЦСКА на 40%Евро-футбол.ру08:13Показать ещё