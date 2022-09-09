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Игорь Акинфеев снизил зарплату на 40% по новому контракту с ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что по новому соглашению с командой пошёл на сокращение зарплаты.В источнике
Inc-news.ru
Чемпионат
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