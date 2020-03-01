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Игорь Черевченко: Есть над чем работать
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Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко поделился впечатлениями после сегодняшнего матча 21 тура РПЛ с "Оренбургом" в эфире телеканала "Матч Премьер".В источнике
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Черевченко: оценка матча с «Оренбургом»? Глупая ошибка, иначе не могу сказать

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Игорь Черевченко: Футбола без ошибок не бывает

Тульская пресса 09:20
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Игорь Черевченко: «Оценка матча? Глупая ошибка»

Спорт-Экспресс 09:47
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