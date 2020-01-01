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Игорь Черевченко: «Ростов» одержал заслуженную победу
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"Арсенал" проигрывает в РПЛ уже 4 встречи подряд.В источнике
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Черевченко: лучше бы я не делал замены

Футбол России вчера в 16:09
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Игорь Черевченко: «Ростов» одержал заслуженную победу

Тульские новости вчера в 15:55
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Игорь Черевченко: «Лучше бы я не делал замены в этом матче»

Sportbox.RU вчера в 15:32
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