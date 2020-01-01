НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ростову» разрешили играть с «Арсеналом» основным составомФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата РоссииКарпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»Луценко установил рекорд РПЛ по голам головойГлавное«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил голГлавный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к работеПорье поблагодарил Хабиба за поздравленияЕвсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»Радимов: Талалаев кинет «Крылья Советов», как сделал это с «Химками»Тульские новостиИгорь Черевченко: «Ростов» одержал заслуженную победуТульские новости5Тульские новостиSports.ruЕвро-футбол.руТульский футболМатч ТВ"Арсенал" проигрывает в РПЛ уже 4 встречи подряд.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Черевченко: лучше бы я не делал заменыФутбол России вчера в 16:09Игорь Черевченко: «Ростов» одержал заслуженную победуТульские новости вчера в 15:55Игорь Черевченко: «Лучше бы я не делал замены в этом матче»Sportbox.RU вчера в 15:32рекламаЕщё по теме«Ростову» разрешили играть с «Арсеналом» основным составомФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата РоссииКарпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»Луценко установил рекорд РПЛ по голам головойГлавное«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил голГлавный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к работеПорье поблагодарил Хабиба за поздравленияЕвсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»Радимов: Талалаев кинет «Крылья Советов», как сделал это с «Химками»Новости