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Игорь Черевченко: «Ростов» одержал заслуженную победу
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"Арсенал" проигрывает в РПЛ уже 4 встречи подряд.В источнике
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Черевченко: я уверен, что «Ростов» тренировался

Футбол России 11:02
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Игорь Черевченко: «Сомневаюсь, что „Ростов“ не тренировался. Даже уверен и знаю, что они тренировались»

Матч ТВ 10:57
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Игорь Черевченко: «Сомневаюсь, что „Ростов“ не тренировался. Даже уверен и знаю, что они тренировались»

Sportbox.RU 10:57
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