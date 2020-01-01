Новый главный тренер химчан Игорь Черевченко хотел бы видеть нескольких новобранцев в самое ближайшее время. Речь идет о трех футболистах: защитнике Гии Григалаве («Арсенал»), полузащитнике Резиуане Мирзове («Спартак») и форварде «Локомотива» Луке Джорджевиче.