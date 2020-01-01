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Игорь Черевченко хочет усилить «Химки» игроками тульского «Арсенала»
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ИА "Тульские новости" в своем материале сообщило, что Главный тренер подмосковного ФК "Химки" Игорь Черевченко намерен усилить состав команды с помощью игроков "Спарката", "Локомотива" и "Арсенала".В источнике
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С чего всё начиналось
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Черевченко хочет пригласить в «Химки» игроков «Спартака», «Локомотива» и «Арсенала»

Новый главный тренер химчан Игорь Черевченко хотел бы видеть нескольких новобранцев в самое ближайшее время. Речь идет о трех футболистах: защитнике Гии Григалаве («Арсенал»), полузащитнике Резиуане Мирзове («Спартак») и форварде «Локомотива» Луке Джорджевиче.
Bookmaker-ratings.ru 01:13
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Источник: Джорджевич не перейдёт в «Химки»

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