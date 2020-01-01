Игорь Черевченко хочет усилить «Химки» игроками тульского «Арсенала»
ИА "Тульские новости" в своем материале сообщило, что Главный тренер подмосковного ФК "Химки" Игорь Черевченко намерен усилить состав команды с помощью игроков "Спарката", "Локомотива" и "Арсенала".В источнике
С чего всё начиналось
Новый главный тренер химчан Игорь Черевченко хотел бы видеть нескольких новобранцев в самое ближайшее время. Речь идет о трех футболистах: защитнике Гии Григалаве («Арсенал»), полузащитнике Резиуане Мирзове («Спартак») и форварде «Локомотива» Луке Джорджевиче.