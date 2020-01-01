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Игорь Дивеев получил травму в молодёжной сборной России
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался, находясь в расположении молодёжной сборной России, сообщается на официальном сайте клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Дивеев получил травму в расположении молодежной сборной России

Футбол России 11:36
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Игорь Дивеев получил травму в молодёжной сборной России

Чемпионат 11:05
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Дивеев получил травму в расположении сборной России

Metaratings 11:04
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