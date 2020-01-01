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Игорь Федотов: в матче с «Химками» арбитры работали в сторону «Урала»
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Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 7-го тура чемпионата России "Урал" — "Химки" (3:1).В источнике
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