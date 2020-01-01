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Игорь Шалимов: Ушли с последнего места, мы счастливы
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов считает, что грозненская команда заслужено одержала победу на «Крыльями Советов» (4:2).В источнике
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