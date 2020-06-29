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Rostov gazetaRostov gazeta
Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей
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Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.В источнике
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Мамаев: я приношу пользу «Ростову», для этого меня и взяли в клуб

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Мамаев: для меня очень важно, что я приношу пользу «Ростову»

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Павел Мамаев: для меня очень важно приносить пользу «Ростову»

Вести.Ru 04:39
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