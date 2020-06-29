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Rostov gazetaRostov gazeta
Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Sports.ru
  • ФК Ростов
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.В источнике
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