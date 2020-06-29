Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей

Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время. В источнике