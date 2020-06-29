НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФК «Ростов» забил второй гол в ворота тульского «Арсенала»ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата РоссииКарпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»Луценко установил новый рекорд РПЛ по числу голов головой за сезонИгорь Черевченко: «Сомневаюсь, что „Ростов“ не тренировался»Главное«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииСМИ: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезонаВиктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКААмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-ВегасеRostov gazetaИграющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчейГЛАС.RU6ГЛАС.RUФК РостовНева СпортГазета.RuВести.RuЕвро-футбол.руНапомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Мамаев: я приношу пользу «Ростову», для этого меня и взяли в клубMetaratings 05:12Мамаев: для меня очень важно, что я приношу пользу «Ростову»RT на русском 04:44Павел Мамаев: для меня очень важно приносить пользу «Ростову»Вести.Ru 04:39рекламаЕщё по темеФК «Ростов» забил второй гол в ворота тульского «Арсенала»ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата РоссииКарпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»Луценко установил новый рекорд РПЛ по числу голов головой за сезонИгорь Черевченко: «Сомневаюсь, что „Ростов“ не тренировался»Главное«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииСМИ: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезонаВиктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКААмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-ВегасеНовости