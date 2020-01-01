Игрок «Арсенала» сообщил, что сезон в Англии возобновится 20 июня

Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос заявил, что сезон АПЛ, прерванный ранее из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен с 20 июня.