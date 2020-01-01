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Игрок «Арсенала» сообщил, что сезон в Англии возобновится 20 июня
PROСПОРТ Казахстан
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Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос заявил, что сезон АПЛ, прерванный ранее из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен с 20 июня.В источнике
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Себальос: «АПЛ должна возобновиться 20 июня»

Soccer.ru 21:29 
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Игрок «Арсенала» Даниель Себальос сообщил, что сезон АПЛ возобновится 20 июня

Чемпионат 20:51
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Игрок «Арсенала» сообщил, что сезон в Англии возобновится 20 июня

Матч ТВ 19:46
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