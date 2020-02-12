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Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Барселоны» заснул во время полицейского обыска у него дома
Sportbox.RU
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Самуэль Юмтити, французский защитник каталонской "Барселоны", заснул во время обыска полицейскими его особняка.В источнике
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Защитник «Барселоны» Умтити заснул при обыске своего дома полицией

Soccer.ru 01:26 
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Игрок «Барселоны» заснул во время полицейского обыска у него дома

Газета.Ru 00:33
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Игрок «Барселоны» Юмтити заснул во время полицейского обыска у него дома

Чемпионат вчера в 19:17
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