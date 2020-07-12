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Игрок «Боруссии» Холанд оказался в центре скандала
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Игрок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оказался в центре скандала в Норвегии, сообщает Mirror. Отмечается, что футболиста выгнали из ночного клуба.В источнике
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Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

Футбол России 09:10
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Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

Чемпионат 08:57
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Холанна выгнали из ночного клуба в Норвегии

Спорт-Экспресс 08:49
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