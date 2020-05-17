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Игрок «Челси» Виллиан выступил против возобновления сезона в АПЛ
РБК
  • РБК
  • Газета.Ru
  • Football-fun.ru
  • RT на русском
  • LiveSport.ru
  • Нева Спорт
Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан сообщил, что большинство футболистов английской Премьер-лиги не поддерживают возобновление сезона.В источнике
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