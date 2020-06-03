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Газета.RuГазета.Ru
Игрок ЦСКА Ахметов пропустит оставшиеся матчи чемпионата
Soccer.ru
  • Piter.tv0:21
Игрок московского ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи чемпионата России, передает Sport24. Напомним, 2 июня игрок перенес операцию на плечевом суставе.В источнике
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Врач ЦСКА подтвердил, что Ахметов пропустит остаток сезона

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Врач ЦСКА подтвердил, что Ахметов пропустит остаток сезона

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Врач ЦСКА подтвердил, что Ахметов пропустит остаток сезона

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