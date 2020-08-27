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Игрок ЦСКА Кучаев прокомментировал игру вничью с «Краснодаром»
Футбол России
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Гол.ру
Игрок московского ЦСКА Константин Кучаев выразил свое мнение о матче с «Краснодаром», сыгранным вничью. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.В источнике
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Хавбек ЦСКА Кучаев: не зацикливаюсь на своих голах

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