Игрок ЦСКА Кучаев прокомментировал игру вничью с «Краснодаром»

Игрок московского ЦСКА Константин Кучаев выразил свое мнение о матче с «Краснодаром», сыгранным вничью. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.