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Газета.RuГазета.Ru
Игрок ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от старта нового сезона
Спорт-Экспресс
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата России.В источнике
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Футболист столичного ЦСКА поделился ожиданиями от нового сезона

РИАМО 08:31
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Иван Обляков: Пауза была очень короткой, но мы успели переключиться на новый сезон

Советский спорт 04:58
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Игрок ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от старта нового сезона

Газета.Ru 03:51
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